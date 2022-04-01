В ЦПИ дали советы украинцам: как пережить кризис и сохранить спокойствие во время войны
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит советы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, как пережить кризис и сохранить спокойствие
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.
При агрессии советуют свести панику к минимуму. Дайте человеку возможность упустить эмоции. Дайте работу, связанную с высокой физической нагрузкой. Демонстрируйте доброжелательность
При панической атаке попросите человека сесть, опустить голову и упереться ногами в пол. Сосредоточиться на дыхании и дышать медленно. Переведите внимание! Попросите человека рассказать, что он видит и слышит.
"Вместе к победе! #stoprussia", - подытожили в ЦПИ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное