В ЦПИ дали советы украинцам: как пережить кризис и сохранить спокойствие во время войны

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.



При агрессии советуют свести панику к минимуму. Дайте человеку возможность упустить эмоции. Дайте работу, связанную с высокой физической нагрузкой. Демонстрируйте доброжелательность



При панической атаке попросите человека сесть, опустить голову и упереться ногами в пол. Сосредоточиться на дыхании и дышать медленно. Переведите внимание! Попросите человека рассказать, что он видит и слышит.



"Вместе к победе! #stoprussia", - подытожили в ЦПИ.





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