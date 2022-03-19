В ЦПД СНБО назвали основные российские фейки 19 марта
Центр противодействия дезинформации при СНБО произвел подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые российский агрессор продуцировал в течение дня.
Об этом Центр сообщил в своем Телеграмм-канале, передает Эспрессо.TV .
Самыми громкими стали четыре надуманных заявления:
- Россия продолжает распространять фейковые карты продвижения оккупационных войск по территории Украины.
- Россия, вероятно, заменяла отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. В то же время враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину.
- Война России против Украины длится уже восемь лет, а не 25 дней.
- Во время очередного брифинга министерства обороны России была озвучена информация о якобы готовящейся полком Нацгвардии "Азов" серии терактов против сотрудников дипломатических представительств США и других стран во Львове для создания рычагов влияния на страны НАТО по закрытию неба над Украиной.
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