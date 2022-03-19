В ЦПД СНБО назвали основные российские фейки 19 марта

Россия, вероятно, заменяла отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. В то же время враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину.

Россия, вероятно, заменяла отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. В то же время враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину.

Россия, вероятно, заменяла отдельные участки Черного моря для блокировки одесского порта со стороны Босфора. В то же время враг использует тактику "чужого флага", пытаясь обвинить в военных преступлениях Украину.

Война России против Украины длится уже восемь лет, а не 25 дней.

Война России против Украины длится уже восемь лет, а не 25 дней.

Война России против Украины длится уже восемь лет, а не 25 дней.