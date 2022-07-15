Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Чем больше в Украину будет поставлено HIMARS, тем более частыми и жесткими будут ответы Москвы", - уверяют российские пропагандисты.

В ЦПД отмечают, что подобные нарративы заполонили медиапространство РФ после вчерашнего теракта в Виннице.

"Именно поэтому оккупанты нанесли удар по центру города неслучайно. Это месть за успешное использование РСЗО HIMARS, из-за которых рашисты несут большие потери по всей линии фронта. Уничтожение российских складов оружия, нефтебаз и нарушение их логистических путей вызвали панику в рядах ВС РФ. Из-за этого враг прибег к тактике террора, чтобы вызвать бунт в Украине, который заставит руководство нашего государства к подписанию "мира" на условиях рашистов", - говорится в сообщении.

Пропаганда РФ также использует методику устрашения и шантажа с целью прекращения поставок HIMARS, а также другой тяжелой техники.

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