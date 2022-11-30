В ЦПД озвучили свежий нарратив российской пропаганды в отношении НАТО

Об этом сообщает телеграмм-канал Центра противодействия дезинформации.

"Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть расформирована как преступное образование", - заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В ЦПД отмечают, что сандальный российский чиновник уже не впервые выступает с заявлениями по Украине и цивилизованному миру. Слова экс-президента РФ – это трансляция диктаторского режима Путина внутреннему населению РФ, которое до сих пор верит в могущество своей "империи".

"Также Медведев открыто пригрозил НАТО, так как его разозлила возможность передачи Украине систем Patriot. В случае поставки этих ПВО Украине НАТО якобы станет "законной целью" для российских захватчиков. Разговоры о передаче Украине ПВО вызывают у оккупантов истерику и панику, потому что так они могут избавиться от своего единственного козыря - обстрелов гражданской инфраструктуры Украины", - пишет Центр противодействия дезинформации.

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