В ЦПД опровергли фейк о "решении Путина взорвать ЗАЭС", который распространяется в сети
В сети распространяется фейковая информация, что президент террористической РФ Владимир Путин якобы принял решение взорвать Запорожскую АЭС
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Ряд СМИ подхватили фейковую информацию от российского анонимного телеграм-канала, ссылающегося на неизвестный источник в Кремле. В новости говорится, что Владимир Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС уже в августе-сентябре.
"Ссылка на анонимный источник – это один из приемов роспропаганды, который она активно использует в информационной войне против Украины. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко также заявил, что информация о теракте не соответствует действительности и нет никаких доказательств, что россияне планируют подрыв ЗАЭС", - пишет ЦПД.
Подобные фейки нужны Кремлю, чтобы манипулировать украинцами и распространять панические настроения в обществе.
"О сценарии с провокацией на ЗАЭС с целью срыва активных действий ВСУ и других Сил обороны, направленных на освобождение от оккупантов территории, предупреждали ранее. Однако по состоянию на сегодняшний день подтверждений намерений врага вскоре осуществить такую провокацию нет. В официальных российских СМИ какая-либо информация из на этот счет отсутствует", – заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба.
- 15 августа Центр нацсопротивления сообщил, что получил документы о возможной провокации россиян на Курской АЭС.
- 16 августа в Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – это российская ИПСО, цель которой – сеять панику среди украинцев.
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