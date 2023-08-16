Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Ряд СМИ подхватили фейковую информацию от российского анонимного телеграм-канала, ссылающегося на неизвестный источник в Кремле. В новости говорится, что Владимир Путин планирует взорвать Запорожскую АЭС уже в августе-сентябре.

"Ссылка на анонимный источник – это один из приемов роспропаганды, который она активно использует в информационной войне против Украины. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко также заявил, что информация о теракте не соответствует действительности и нет никаких доказательств, что россияне планируют подрыв ЗАЭС", - пишет ЦПД.

Подобные фейки нужны Кремлю, чтобы манипулировать украинцами и распространять панические настроения в обществе.

"О сценарии с провокацией на ЗАЭС с целью срыва активных действий ВСУ и других Сил обороны, направленных на освобождение от оккупантов территории, предупреждали ранее. Однако по состоянию на сегодняшний день подтверждений намерений врага вскоре осуществить такую провокацию нет. В официальных российских СМИ какая-либо информация из на этот счет отсутствует", – заявил главный специалист Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба.