В ЦПАУ можно будет зарегистрировать подержанное авто
Кабмин разрешил оформлять в Центрах административных услуг не только новые, но и подержанные транспортные средства
Об этом сообщило Министерство внутренних дел в телеграме со ссылкой на соответствующее решение правительства.
"В ЦПАУ можно будет регистрировать не только новые, но и б/у транспортные средства. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины вчера во время заседания правительства", – говорится в сообщении.
В частности, постановление позволяет регистрировать, перерегистрировать и снять с учета б/у транспортные средства не только в сервисных центрах МВД, но и в Центрах предоставления административных услуг.
Ранее такая услуга была доступна только для новых транспортных средств.
- Напомним, украинцы на льготных условиях ввезли 86 тыс. автомобилей из Европы.
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