Об этом сообщило Министерство внутренних дел в телеграме со ссылкой на соответствующее решение правительства.

"В ЦПАУ можно будет регистрировать не только новые, но и б/у транспортные средства. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины вчера во время заседания правительства", – говорится в сообщении.

В частности, постановление позволяет регистрировать, перерегистрировать и снять с учета б/у транспортные средства не только в сервисных центрах МВД, но и в Центрах предоставления административных услуг.

Ранее такая услуга была доступна только для новых транспортных средств.

Напомним, украинцы на льготных условиях ввезли 86 тыс. автомобилей из Европы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb