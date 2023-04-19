В ЦНС объяснили, почему РФ теряет "лояльных" на оккупированных территориях

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, россияне провели исследование поддержки оккупации среди "лояльного населения" на временно оккупированных территориях.

Известно, что местные, поддержавшие оккупацию в начале войны, стали хуже относиться к врагу. На это влияет увеличение в городах количества оккупационных войск, проживающих в гражданских и муниципальных зданиях; рост цен; отсутствие работы и дефицит лекарства.

"В то же время Москва реагирует на это традиционно – увеличением силового блока и принуждения. Центр национального сопротивления призывает жителей выезжать из ВОТ через РФ в свободный мир, ведь будущее региона к моменту деоккупации – это тюрьма под открытым небом", - говорится в материале.