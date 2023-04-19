В ЦНС объяснили, почему РФ теряет "лояльных" на оккупированных территориях
Жители оккупированных территорий, поддержавшие РФ в начале войны, стали хуже относиться к врагу
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, россияне провели исследование поддержки оккупации среди "лояльного населения" на временно оккупированных территориях.
Известно, что местные, поддержавшие оккупацию в начале войны, стали хуже относиться к врагу. На это влияет увеличение в городах количества оккупационных войск, проживающих в гражданских и муниципальных зданиях; рост цен; отсутствие работы и дефицит лекарства.
"В то же время Москва реагирует на это традиционно – увеличением силового блока и принуждения. Центр национального сопротивления призывает жителей выезжать из ВОТ через РФ в свободный мир, ведь будущее региона к моменту деоккупации – это тюрьма под открытым небом", - говорится в материале.
- Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал, что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минуют посадки и села вокруг города.
- Аналитики британской разведки отметили, что РФ в дальнейшем строит три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь.
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