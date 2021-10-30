В ЦИКе объяснили, почему на выборах 31 октября нельзя голосовать по электронному паспорту

Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, сообщает Интерфакс-Украина .

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

ЦИК обратился к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки.

В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. В Харькове пройдут внеочередные выборы мэра.

Напомним, руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала фейком информацию о допуске на избирательные участки только вакцинированных.

Член Харьковской территориальной комиссии Харьковского района Харьковской области от партии "Европейская Солидарность" Екатерина Поп назвала информацию о недопуске граждан без COVID-сертификатов на участке в Харькове фейком.

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