В ЦИКе объяснили, почему на выборах 31 октября нельзя голосовать по электронному паспорту
Голосование на местных выборах по электронному паспорту 31 октября невозможно, поскольку избирательные комиссии не обеспечены устройствами для считывания э-документов
Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, сообщает Интерфакс-Украина .
"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и №197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.
ЦИК обратился к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки.
В воскресенье, 31 октября, в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. В Харькове пройдут внеочередные выборы мэра.
- Напомним, руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала фейком информацию о допуске на избирательные участки только вакцинированных.
- Член Харьковской территориальной комиссии Харьковского района Харьковской области от партии "Европейская Солидарность" Екатерина Поп назвала информацию о недопуске граждан без COVID-сертификатов на участке в Харькове фейком.
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