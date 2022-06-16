Об этом заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, экспорт из России сейчас идет со скидкой, а вот импортировать в Россию приходится с премией.

Кроме того, Набиуллина уверена, что как минимум в ближайшее время проблемы России не завершатся так, "как раньше", в России уже не будет.

"Внешние условия изменились надолго, если не навсегда и значительно изменились", - сказала она.

Набиуллина заявила, что в России сейчас сложились условия "беспрецедентной неопределенности", в которых не нужно искать виновных, а следует "проявлять гибкость" в реакции на изменения.

20 мая Главное управление разведки МО Украинызаявило , что Экономика РФ продолжает разрушаться. Зарегистрировано более 60 тыс. дел о банкротстве. Мировые банки массово прекращают сотрудничество с Россией, сокращается импорт китайских технологий и падает добыча нефти. В России прогнозируется спад экономики на уровне 8,8%.