В Центрэнерго заявили о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Общество является единственным гарантированным потребителем угольной продукции государственных угледобывающих предприятий. Это обстоятельство безусловно накладывает на компанию значительные расходы по исполнению обязательства первоочередной оплаты за полученную угольную продукцию. В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии в Украине, ПАО "Центрэнерго" столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства по отбору электрической энергии", - говорится в сообщении.

Также увеличились случаи привлечения энергоблоков ТЭС компании к выполнению диспетчерских команд, связанных с обеспечением операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины. При этом, состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренный прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021.

"Из-за нахождения ряда энергоблоков тепловой генерации из частного сектора в аварийных ремонтах (по состоянию на 19.07.2021 года - 9 единиц), ПАО "Центрэнерго" остается единственным надежным участником рынка электрической энергии Украины, который обеспечивает постоянство работы ОЭС. В отличие от частных тепловых генераций ПАО "Центрэнерго", как генерация 78% акций которой принадлежит государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт. В свою очередь, уменьшение поступления средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 21/22 годов. Из-за недостатка оборотных средств под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы общества", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС.

В компании говорят, что принимают все возможные меры для безаварийной работы оборудования, проведения полных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями и обеспечения достаточных запасов угля на складах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb