В центре Запорожья мужчина планировал теракт. СБУ изъяла костыль, набитый взрывчаткой, гвоздями и болтами

Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.

Взрывное устройство изготовил сам и замаскировало его под костыль. Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", – говорится в сообщении.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина за два дня до запланированного теракта прибыл с запада в Запорожье. Совершить задуманное злоумышленнику не суждено, в подпольном укрытии его разоблачила СБУ.

"Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления", – добавляют в пресс-службе.

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