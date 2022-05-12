В центре Запорожья мужчина планировал теракт. СБУ изъяла костыль, набитый взрывчаткой, гвоздями и болтами
56-летний житель Днепра планировал теракт в Запорожье. Злоумышленник выбрал людное место для совершения диверсии, предварительно тот изготовил взрывчатку, добавил туда гвозди и болты, все замаскировал под костыль
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
"Злоумышленником оказался житель Днепра, 1966 года рождения. Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города.
Взрывное устройство изготовил сам и замаскировало его под костыль. Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", – говорится в сообщении.
Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина за два дня до запланированного теракта прибыл с запада в Запорожье. Совершить задуманное злоумышленнику не суждено, в подпольном укрытии его разоблачила СБУ.
"Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления", – добавляют в пресс-службе.
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