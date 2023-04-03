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Обновлено

Во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева, - Федоров

3 апреля, 2023 понедельник
09:38
война с Россией

Утром 3 апреля во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвался автомобиль. Пострадавшему коллаборанту Максиму Зубареву оказали медицинскую помощь

Об этом сообщает мэр Иван Федоров .

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля", - написал мэр.

Сообщается о взрыве авто на проспекте Богдана Хмельницкого, на место сразу же выехала скорая.

Пропагандисты пишут, что при взрыве автомобиля один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 09:30 стало известно, что пострадал коллаборант Максим Зубарев.

"Любитель всего коммунистического пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", - подчеркнул мэр Мелитополя.

  • Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром 29 марта произошло несколько взрывов в разных районах города.
  • 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо раздалось по меньшей мере 6 взрывов, где россияне обустроили склад ремонта техники и топлива, а также часть хранилища боеприпасов.
  • Также рашисты во временно оккупированном Мелитополе размещают системы ПВО в жилых кварталах, в результате этого обломки их ракеты прилетели в дом, есть пострадавшие.
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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