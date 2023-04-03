Об этом сообщает мэр Иван Федоров .

"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля", - написал мэр.

Сообщается о взрыве авто на проспекте Богдана Хмельницкого, на место сразу же выехала скорая.

Пропагандисты пишут, что при взрыве автомобиля один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 09:30 стало известно, что пострадал коллаборант Максим Зубарев.

"Любитель всего коммунистического пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", - подчеркнул мэр Мелитополя.