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Обновлено

Во временно оккупированном Мелитополе сработала самодельная взрывчатка, пострадавший, - росСМИ

27 апреля, 2023 четверг
07:13
Война с Россией

Утром 27 апреля прогремел взрыв в центре временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. Пропагандисты пишут о пострадавшем

Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Нетихое утро в Мелитополе", - написал мэр.

Сообщается, что в центральной части захваченного города раздался одиночный взрыв.

"Что в этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", - добавил Федоров.

РосСМИ пишут, что взрыв произошел вблизи многоквартирного дома.

Сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек. Ее имя сейчас не уточняется.

  • Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал, что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
  • А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минуют посадки и села вокруг города.
  • Аналитики британской разведки отметили, что РФ в дальнейшем строит три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь.
  • В Мелитополе заметили автобусы с российскими военными, которых пересаживают в КамАЗы и вывозят в неизвестном направлении.
  • Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области создали судилище, где будут наказывать за проукраинскую позицию, и создают новые застенки.
  • 21 апреля в центре временно оккупированного города Мелитополь перевернулась российская система противовоздушной обороны.
  • Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска минуют гражданскую инфраструктуру в Энергодарском и Васильевском районах.
  • Россияне во временно оккупированном Мелитополе случайно разрыли скотомогильник, роя окопы, в результате чего вражеские военные подхватили сибирскую язву.
Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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