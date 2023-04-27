Во временно оккупированном Мелитополе сработала самодельная взрывчатка, пострадавший, - росСМИ
Утром 27 апреля прогремел взрыв в центре временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. Пропагандисты пишут о пострадавшем
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Нетихое утро в Мелитополе", - написал мэр.
Сообщается, что в центральной части захваченного города раздался одиночный взрыв.
"Что в этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", - добавил Федоров.
РосСМИ пишут, что взрыв произошел вблизи многоквартирного дома.
Сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек. Ее имя сейчас не уточняется.
- Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал, что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил, что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минуют посадки и села вокруг города.
- Аналитики британской разведки отметили, что РФ в дальнейшем строит три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь.
- В Мелитополе заметили автобусы с российскими военными, которых пересаживают в КамАЗы и вывозят в неизвестном направлении.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области создали судилище, где будут наказывать за проукраинскую позицию, и создают новые застенки.
- 21 апреля в центре временно оккупированного города Мелитополь перевернулась российская система противовоздушной обороны.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска минуют гражданскую инфраструктуру в Энергодарском и Васильевском районах.
- Россияне во временно оккупированном Мелитополе случайно разрыли скотомогильник, роя окопы, в результате чего вражеские военные подхватили сибирскую язву.
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