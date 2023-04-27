Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Нетихое утро в Мелитополе", - написал мэр.

Сообщается, что в центральной части захваченного города раздался одиночный взрыв.

"Что в этот раз взрывается у оккупантов, выясняем", - добавил Федоров.

РосСМИ пишут, что взрыв произошел вблизи многоквартирного дома.

Сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек. Ее имя сейчас не уточняется.