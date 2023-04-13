В центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв, - мэр
В четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области раздался взрыв
Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв", - написал мэр.
Сообщается, что по состоянию на 11:50 подробной информации о жертвах или разрушениях нет.
Однако Федоров добавил: "Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное ПВО".
Данные о взрыве подтверждают и пропагандистские РосСМИ.
- 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо раздалось по меньшей мере 6 взрывов, где россияне обустроили склад ремонта техники и топлива, а также часть хранилища боеприпасов.
- Также рашисты во временно оккупированном Мелитополе размещают системы ПВО в жилых кварталах, вследствие чего обломки их ракеты прилетели в здание, есть пострадавшие.
- Утром 3 апреля во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвался автомобиль. Пострадавшему коллаборанту Максиму Зубареву оказали медицинскую помощь.
- Ранее Федоров рассказал о строительстве трех линий обороны на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- Российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны – роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
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