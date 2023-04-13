В центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв, - мэр

Об этом сообщает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв", - написал мэр.

Сообщается, что по состоянию на 11:50 подробной информации о жертвах или разрушениях нет.

Однако Федоров добавил: "Ждем подробностей, кто неудачно курит или как неисправно работает враждебное ПВО".

Данные о взрыве подтверждают и пропагандистские РосСМИ.