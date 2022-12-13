В центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв, - мэр
Во вторник, 13 декабря, в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв, по свидетельству местных, есть жертвы
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграме.
По его словам, взрыв произошел в 14:00 в районе Шахматной школы. Федоров рассказал, что сразу после взрыва оккупанты перекрыли дороги.
По свидетельствам местных, звучали автоматные очереди и было замечено тело, покрытое черной пленкой.
"Ждем подробностей, кто оказался 200-ым", - комментирует Федоров.
- Вечером 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.
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