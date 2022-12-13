В центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв, - мэр

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграме.

По его словам, взрыв произошел в 14:00 в районе Шахматной школы. Федоров рассказал, что сразу после взрыва оккупанты перекрыли дороги.

По свидетельствам местных, звучали автоматные очереди и было замечено тело, покрытое черной пленкой.

"Ждем подробностей, кто оказался 200-ым", - комментирует Федоров.

Вечером 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.

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