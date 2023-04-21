В центре временно оккупированного Мелитополя перевернулась российская система ПВО, - мэр
Сегодня днем, 21 апреля, в центре временно оккупированного города Мелитополь перевернулась российская система противовоздушной обороны
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот", – написал мэр в 14:58.
Сообщается, что в центре временно оккупированного Мелитополя, на проспекте Богдана Хмельницкого, техника РФ перевернулась на дороге.
"С техникой оккупантов в последнее время что-то случается. Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом повернули не туда?" – подчеркнул Федоров.
- Напомним, мелитопольский городской голова Иван Федоров проинформировал , что российские войска в Запорожской области пытаются построить новую систему обороны - роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".
- А мэр Энергодара Дмитрий Орлов отметил , что рашисты боятся контрнаступления и пытаются обходить территорию вблизи города, одновременно минируют посадки и села вокруг города.
- Аналитики британской разведки отметили , что РФ продолжает строить три уровня оборонных зон в Запорожской области, учитывая возможность наступления ВСУ на Мелитополь.
- В Мелитополе заметили автобусы с российскими военными, которых пересаживают в КамАЗы и увозят в неизвестном направлении.
- Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области создали судилище, где будут наказывать за проукраинскую позицию, и делают новые застенки.
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