Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Полчаса назад вражеская техника, перевозившая систему ПВО, не вписалась в поворот", – написал мэр в 14:58.

Сообщается, что в центре временно оккупированного Мелитополя, на проспекте Богдана Хмельницкого, техника РФ перевернулась на дороге.

"С техникой оккупантов в последнее время что-то случается. Когда оккупанты наконец-то поймут, что в целом повернули не туда?" – подчеркнул Федоров.