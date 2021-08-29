В центре Винницы дрифтер на "Мустанге" въехал в остановку и протаранил магазин
Вечером 28 августа 2021 года на перекрестке улиц Келецкая-Юности, что в центре Винницы, произошло ДТП
Спортивный Mustang что есть силы вылетел на троллейбусную остановку и врезался в магазин "Сиромания", приводит подробности Еспресо.TV .
"Якобы Mustang дрифтовал со стороны Юности. Потерял управление и влетел в магазин за остановкой", - пишет местный информационный ресурс 20minut.ua .
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В это время на остановке не было людей.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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Изуродованный Mustang забрал эвакуатор.
Обстоятельства и детали аварии выясняются.
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