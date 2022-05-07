В центре столицы Кубы произошел мощный взрыв, погибли по меньшей мере 22 человека

Об этом сообщает CNN .

По информации представителя кубинских властей, 22 человека погибли, ранения получили по меньшей мере 64 человека. Среди погибших ребенок и беременная женщина.

Свидетели рассказали, что в результате мощного взрыва были уничтожены автобусы и автомобили, стоявшие возле гостиницы в центре города. Здание гостиницы, где вели ремонтные работы, сильно пострадало, обрушилась часть фасада. Отмечается, что во время ремонта гостиница не принимала гостей.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель исключил возможность теракта и утверждает, что причиной взрыва стала утечка газа.

"Это не бомба и не нападение. Это трагический несчастный случай", – сказал Диас-Канель.

Государственное телевидение Кубы сообщило, что в подвале разрушенной гостиницы могут оставаться выжившие люди.

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