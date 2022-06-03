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Главная война с Россией В центре Северодонецка продолжаются бои. Войска Беларуси провели собрание специалистов связи и инженерно-технического состава, - Генштаб ВСУ

В центре Северодонецка продолжаются бои. Войска Беларуси провели собрание специалистов связи и инженерно-технического состава, - Генштаб ВСУ

3 июня, 2022 пятница
07:35
война с Россией

Российские войска пытались вести штурмовые действия на Славянском, Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Криворожском направлениях и вблизи Красногоровки и Полтавки. В центре Северодоцека продолжаются бои

Об этом передает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

Уже сто суток идет противостояние украинского народа российскому полномасштабному военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. В ходе проверки боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь проведено собрание специалистов связи и инженерно-технического состава. Остается угроза нанесения ракетных ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области. Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории Российской Федерации. С целью снижения наступательного потенциала наших войск проводит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Довгенького враг нанес авиаударов силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярова, Щуровое, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенка, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благодийне, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.

Отмечается, что с целью удержания границ обороны оккупанты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.

"Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники. Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от боевых действиях", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 2 июня, на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны были сбиты тремя беспилотниками типа "Орлан-10". На других направлениях российские оккупанты тоже понесли потери.

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