В центре Северодонецка и на околицах продолжаются сильные бои, - полковник запаса Машовец
Полковник запаса, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что в Северодонецке ситуация крайне сложная, оккупанты не прекращают наносить удары из тяжелого вооружения, город постоянно в огне
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Определенная часть сил и средств ВСУ той группировки, которая обороняла Северодонецк, ведет бои в западной и северо-западной части города, в районе промышленной зоны. Противник пытается удержать свои позиции. В центре самого Северодонецка и на южных окраинах города идут ожесточенные бои с переменным успехом: стороны поочередно то занимают, то уходят с определенных позиций", - рассказал Машовец.
Он добавил, что российские захватчики подошли с восточного и северного направления вплотную к Северодонецку, а также подвезли технику и обстреливают позиции украинских войск в городе.
"Позиции ВСУ в Северодонецке оккупанты обстреливают в постоянном режиме, они не прекращают наносить удары из тяжелого вооружения по городу. В целом ситуация там очень сложная", - подчеркнул он.
- Украинские Вооруженные силы провели успешные контратаки в Северодонецке на Луганщине, благодаря чему снизили боевую мощь оккупантов.
- На определенных участках возле Северодонецка российских оккупантов в десять раз больше, но это не мешает ВСУ успешно применять артиллерию. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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