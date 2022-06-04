Об этом сообщила пресс-служба центра y Telegram .

ЦПД сообщает: "засветив" почти всех спикеров, которые имели хоть какой-то кредит доверия на Западе, российская пропаганда ускоренными темпами пытается создать новых агентов влияния, которые будут продвигать нарративы, необходимые Кремлю".

В ЦПД считают Овсянникову "ярким примером такой работы".

Там напомнили, что она начала продвигать нарратив о необходимости снятия санкций с РФ. Также Овсянникова продвигает тезисы о недопустимости русофобии и коллективной ответственности россиян за действия диктатора Владимира Путина.

14 марта редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты. На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны". Она также восклицала: "Нет – войне и прекратит войну".

31 мая В Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призывавшей снять санкции с РФ.

1 июня Ректора КНУ им. Шевченко просили организовать встречу Овсянниковой с будущими журналистами – в университете отказали.

4 июня Овсянникова приехала в Одессу.