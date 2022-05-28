В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о ценах на отопление
Пользователи природного газа обеспокоены ценой на ресурс, а потому все больше фейков и манипуляций появляется по этой теме. Центр противодействия дезинформации опровергает самые распространенные
Об этом информируют в пресс-службе Центра противодействия дезинформации .
Одним из самых популярных убеждений является то, что в Украине цены на отопление повысят втрое.
Впрочем, 10 мая 2022 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения в течение действия военного положения и последующего восстановления", который вводит мораторий на повышение цен на природный газ, тарифы на тепло и сопутствующие услуги.
"На платежках украинцев это не отразится", - подчеркнули в НАК "Нафтогаз Украины".
Некоторые настаивают, что цена на газ непременно вырастет, а потребителей только поставят перед фактом.
"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" удерживает цену на газ в пределах годового тарифного плана "Фиксированный". Такое решение было принято из-за военного положения", - опровергают в ЦПД.
В настоящее время цена газа составляет 7,96 грн / куб. м с НДС, без стоимости доставки. А договоры между 2,2 млн украинских домохозяйств и Нафтогазом будут автоматически продлены.
- Нафтогаз и дальше будет указывать в платежках газ в кубометрах, хотя должен был перевести свои расчеты на европейскую систему учета и рассчитывать стоимость в киловатт-часах.
- Напомним, Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности.
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