В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о соли
После обстрелов предприятия "Артемсоль" российскими захватчиками появилось немало фейков об удорожании и дефиците этого продукта. Центр противодействия дезинформации опровергает самые распространенные
Об этом информируют в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.
Самым распространенным фейком стало мнение "Надо закупать соль! Соли нигде не будет в продаже!"
"Из-за обстрелов оккупантов и опасности для жизни работников, госпредприятие "Артемсоль", расположенное в г.Соледар Донецкой области, в апреле остановило производство соли. Но в крупных сетевых супермаркетах остается запас соли в несколько тысяч тонн", - отвечают в центре.
Еще одной фальшивой информацией является то, что соль подорожала в несколько раз. Впрочем, из-за большого спроса и недобросовестных людей в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену. Но самое массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен.
"Производители колбас и заводы по консервации выкупили всю соль" – это тоже дезинформация, ведь эти производители используют импортную специально подготовленную соль. У крупных компаний, кроме собственных запасов соли на складах, есть дополнительные соглашения о поставках соли из-за рубежа.
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