Об этом информируют в пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Самым распространенным фейком стало мнение "Надо закупать соль! Соли нигде не будет в продаже!"

"Из-за обстрелов оккупантов и опасности для жизни работников, госпредприятие "Артемсоль", расположенное в г.Соледар Донецкой области, в апреле остановило производство соли. Но в крупных сетевых супермаркетах остается запас соли в несколько тысяч тонн", - отвечают в центре.

Еще одной фальшивой информацией является то, что соль подорожала в несколько раз. Впрочем, из-за большого спроса и недобросовестных людей в розничных магазинах и на рынках искусственно завышают цену. Но самое массированное приобретение соли в большом количестве и приводит к дефициту и дальнейшему повышению цен.



"Производители колбас и заводы по консервации выкупили всю соль" – это тоже дезинформация, ведь эти производители используют импортную специально подготовленную соль. У крупных компаний, кроме собственных запасов соли на складах, есть дополнительные соглашения о поставках соли из-за рубежа.

Предприятие "Артемсоль" на Донетчине из-за обстрелов остановило работу в апреле, из-за чего Украина сталкивается с необходимостью импортировать соль.

Владелец ТМ SOLEVAR и ТМ Солонка Виталий Логинов рассказал, нужно ли украинцам запасаться солью и почему она так стремительно подорожала.

Ранее львовский диггер рассказал об альтернативе донецкой соли.

Ученые Харьковского института, переехавшие в Калуш, ищут пути решения дефицита соли в источниках Прикарпатья.

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