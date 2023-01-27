В Центре противодействия дезинформации назвали основной нарратив, продвигаемый РФ 27 января

Об этом отчитывался Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграмме.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "события в Украине стали следствием многолетней подготовки США к гибридной войне против России". Также секретарь Совбеза РФ использовал типичные кремлевские тезисы о "марионеточном киевском режиме" и "умышленном затягивании конфликта странами НАТО".

Так, роспропаганда использовала этот нарратив как основной в своих сообщениях от 27 января.

"Постоянные повторения фейков кремлевскими чиновниками рано или поздно начнут восприниматься россиянами как правда, и они самостоятельно сделают вывод, что им нужно "обороняться" от США", - подчеркнули в Центре.

Напомним, в 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО добился блокировки более 100 YouTube-каналов, распространявших российскую пропаганду.

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