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В Центре противодействия дезинформации назвали основной нарратив, продвигаемый РФ 27 января

27 января, 2023 пятница
16:52
война с Россией Николай Патрушев

По данным Центра противодействия дезинформации, основным нарративом роспропаганды 27 января стало заявление Николая Патрушева, что полномасштабное вторжение стало "следствием многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ"

Об этом отчитывался Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграмме.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "события в Украине стали следствием многолетней подготовки США к гибридной войне против России". Также секретарь Совбеза РФ использовал типичные кремлевские тезисы о "марионеточном киевском режиме" и "умышленном затягивании конфликта странами НАТО".

Так, роспропаганда использовала этот нарратив как основной в своих сообщениях от 27 января.

"Постоянные повторения фейков кремлевскими чиновниками рано или поздно начнут восприниматься россиянами как правда, и они самостоятельно сделают вывод, что им нужно "обороняться" от США", - подчеркнули в Центре.

  • Напомним, в 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО добился блокировки более 100 YouTube-каналов, распространявших российскую пропаганду.

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Украина
Россия
Николай Патрушев
пропаганда
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