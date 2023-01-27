В Центре противодействия дезинформации назвали основной нарратив, продвигаемый РФ 27 января
По данным Центра противодействия дезинформации, основным нарративом роспропаганды 27 января стало заявление Николая Патрушева, что полномасштабное вторжение стало "следствием многолетней подготовки США к гибридной войне против РФ"
Об этом отчитывался Центр противодействия дезинформации при СНБО в телеграмме.
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что "события в Украине стали следствием многолетней подготовки США к гибридной войне против России". Также секретарь Совбеза РФ использовал типичные кремлевские тезисы о "марионеточном киевском режиме" и "умышленном затягивании конфликта странами НАТО".
Так, роспропаганда использовала этот нарратив как основной в своих сообщениях от 27 января.
"Постоянные повторения фейков кремлевскими чиновниками рано или поздно начнут восприниматься россиянами как правда, и они самостоятельно сделают вывод, что им нужно "обороняться" от США", - подчеркнули в Центре.
- Напомним, в 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО добился блокировки более 100 YouTube-каналов, распространявших российскую пропаганду.
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