В Центре при СНБО показали самые масштабные примеры российской пропаганды за 100 дней войны
Центр противодействия дезинформации опубликовал пятерку самых ярких примеров российской пропаганды за 100 дней полномасштабной войны
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"100 дней Украина героически защищает свои земли от российской агрессии. В течение всего этого времени россия атакует нас не только оружием, но и пропагандой, которую мы для вас собрали", - едут в Центре при СНБО.
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