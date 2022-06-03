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Главная война с Россией В Центре при СНБО показали самые масштабные примеры российской пропаганды за 100 дней войны

В Центре при СНБО показали самые масштабные примеры российской пропаганды за 100 дней войны

3 июня, 2022 пятница
21:39
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал пятерку самых ярких примеров российской пропаганды за 100 дней полномасштабной войны

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"100 дней Украина героически защищает свои земли от российской агрессии. В течение всего этого времени россия атакует нас не только оружием, но и пропагандой, которую мы для вас собрали", - едут в Центре при СНБО.

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