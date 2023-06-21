В центре Парижа произошел мощный взрыв. Возник пожар, есть разрушение
Вечером среды, 21 июня, мощный взрыв прогремел в центре Парижа
Видео опубликовал Mediavenir.
По информации источника, в центре Парижа произошел мощный взрыв из-за утечки газа.
В результате взрыва горит несколько зданий. Пожарные эвакуировали территорию.
Есть разрушения. О пострадавших пока не сообщается.
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