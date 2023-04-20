В центре Парижа появится Киевский сквер
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в июне этого года в центре Парижа, возле Пти Пале, появится Киевский сквер
Об этом он написал в телеграме .
Мэр французской столицы Анн Идальго 20 апреля посетила Киев, где встретилась с Виталием Кличко. В ходе встречи городские головы обсудили будущий сквер и будущее междугороднее сотрудничество.
"В июне этого года в центре Парижа, возле Пти Пале, появится Киевский сквер. Об этом мы, в частности, договорились сегодня во время встречи с мэром Парижа Анн Идальго, которая посетила Киев. Поблагодарил госпожу Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву. Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", - пишет Кличко.
- 9 февраля мэр Парижа Анн Идальго посетила столицу Украины и выступила на заседании Киевского городского совета.
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