Об этом он написал в телеграме .

Мэр французской столицы Анн Идальго 20 апреля посетила Киев, где встретилась с Виталием Кличко. В ходе встречи городские головы обсудили будущий сквер и будущее междугороднее сотрудничество.

"В июне этого года в центре Парижа, возле Пти Пале, появится Киевский сквер. Об этом мы, в частности, договорились сегодня во время встречи с мэром Парижа Анн Идальго, которая посетила Киев. Поблагодарил госпожу Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву. Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", - пишет Кличко.