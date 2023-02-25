Об этом проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС),

24 февраля 2023 года неизвестные установили сине-желтый флаг на арке Графской пристани в центре Севастополя на украинском полуострове Крым.

"Во временно оккупированном Севастополе продолжается сопротивление, даже после 9 лет с момента захвата города. Этот смелый шаг снова демонстрирует, что россияне лишь временные наместники в наших городах и остаются врагом на этих землях, а не хозяевами", - утверждают в ЦНС.