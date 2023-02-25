В центре оккупированного Севастополя вывесили украинский флаг, - Центр нацсопротивления
В Крыму, в центре временно оккупированного Севастополя, неизвестные вывесили сине-желтый флаг: это произошло в годовщину полномасштабного вторжения
Об этом проинформировал Центр национального сопротивления (ЦНС),
24 февраля 2023 года неизвестные установили сине-желтый флаг на арке Графской пристани в центре Севастополя на украинском полуострове Крым.
"Во временно оккупированном Севастополе продолжается сопротивление, даже после 9 лет с момента захвата города. Этот смелый шаг снова демонстрирует, что россияне лишь временные наместники в наших городах и остаются врагом на этих землях, а не хозяевами", - утверждают в ЦНС.
- Напомним, по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину белорусские партизаны установили сине-желтое знамя над военным городком в Минске .
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