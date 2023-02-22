В центре Москвы горела гостиница: пожар ликвидировали, семеро погибших

Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее оперативные службы сообщили, что по состоянию на 23:00 было известно о шести погибших, среди них двое детей. Открытое горение в здании гостиницы было ликвидировано.

Из здания было эвакуировано около 200 человек.

Возгорание произошло на 5-м этаже, по предварительным данным экстренных служб, это поджог.