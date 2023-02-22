В центре Москвы горела гостиница: пожар ликвидировали, семеро погибших
Вечером 21 февраля в центре Москвы загорелась гостиница МКМ, во время пожара семь человек погибли, 11 пострадали
Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее оперативные службы сообщили, что по состоянию на 23:00 было известно о шести погибших, среди них двое детей. Открытое горение в здании гостиницы было ликвидировано.
Из здания было эвакуировано около 200 человек.
Возгорание произошло на 5-м этаже, по предварительным данным экстренных служб, это поджог.
- 9 декабря в ТРЦ "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Москве в процессе сварочных работ произошло возгорание в отделе хозяйственных товаров - погиб охранник, а ущерб достигает 30 млрд рублей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.31Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное