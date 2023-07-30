Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В центре Москвы снова громко: в России заявили об атаке дронов и работе ПВО

В центре Москвы снова громко: в России заявили об атаке дронов и работе ПВО

30 июля, 2023 воскресенье
06:56
Мир

В ночь на воскресенье, 30 июля, в столице РФ, а также в Подмосковье якобы прогремели взрывы. Российские власти заявили, что страну атаковали беспилотники, которые якобы удалось сбить средствами ПВО

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - заявил он.

Однако по данным экстренных служб, из-за атаки беспилотников пострадал один человек - охранник башни "Око-2"

Российское издание ТАСС отмечает , что в здании "IQ-квартал", расположенном в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв. Кроме этого, в силовых структурах РФ также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые, вероятно, участвовали в атаке на столицу.



В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекление на пятом и шестом этажах. Из построек комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей. Также в башне "Око-2" было выбито стекло с первого по четвертый этажи;

В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. Кроме этого, из-за инцидента закрывался столичный аэропорт Внуково на вылеты и прилеты. Позже работа аэропорта была возобновлена .

В соцсетях распространяют кадры с момента атаки.

Реакция российского минобороны

По словам министерства обороны РФ, к утру 30 июля была якобы пресечена попытка атаки "киевского режима" беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва.

Там заявляют , что один украинский БПЛА вроде бы уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

А еще два дрона были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.

Атаки дронов на Москву.

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорили о повреждении здания возле министерства обороны РФ и бизнес-центра.

Так, тг-канал "Mash" сообщил , что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы заявило , что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс. Прекратили движение и по проспекту Лихачева.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что в городе якобы зафиксировали удары двух БПЛА. Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов. По его словам, утром 24 июля "в результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет".

Впоследствии спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказал , что атака дронов по центру Москвы стала следствием войны, которую развязала Россия, и которую она сама может остановить в любой момент.

Кроме этого, московские власти жаловались , что в ночь с 27 на 28 июля столицу РФ атаковал БПЛА. А российское минобороны обвиняло в этом Украину. По их словам, средствами ПВО якобы уничтожены БПЛА, а пострадавших и разрушений якобы не было.

Россия
Читайте также:
Путін
28 июля, 2023 пятница
В РФ африканские лидеры призвали Путина прекратить войну в Украине, - Reuters
Держдеп США
28 июля, 2023 пятница
"Действия должны быть громче, чем слова": в США отреагировали на заявление Путина о бесплатном зерне странам Африки
Вибухи на військовому полігоні в Кіровському районі Криму, 19 липня 2023 р.
29 июля, 2023 суббота
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 июля
07:16
Силы обороны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, на фронте произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб
06:20
ISW объяснил, как в РФ меняется подход к освещению украинского контрнаступления
01:28
Оккупанты усиливают пропагандистское влияние на молодежь в Крыму
00:33
Обновлено
Россия нанесла ракетный удар по Сумам. Погиб человек. Уничтожено учебное заведение
2023, суббота
29 июля
23:46
Без РФ, но с Индией и Бразилией. Саудовская Аравия хочет приобщить 30 стран к переговорам по Украине, - Wall Street Journal
23:23
Путин заявил, что не руководит российскими войсками
22:36
Россия усиливает поиск партизан и проукраинских жителей на временно оккупированных территориях
22:31
Эксклюзив
Путин пытается создать напряжение за пределами украинских границ, - эксперт "Центра оборонных стратегий" Хара
22:00
Эксклюзив
Белый дом
Ни Трамп, ни Десантис не подходят для атаки Байдена в избирательной кампании, однако среди республиканцев растет рейтинг другого кандидата, - Пионтковский
21:31
Обновлено
ВСУ обстреляли Чонгарский мост
21:27
Леся Гасиджак
"Сознательно превышает свою потребность в еде". Депутат Безуглая объяснила, почему против Леси Гасиджак во главе Музея Голодомора
21:22
Цыганков забил гол и отдал ассист за "Жирону" в матче против английского клуба
21:16
Монумент "Батькивщина-мать" переименуют. Каким будет новое название
20:56
Маляр заявила о продвижении ВСУ вокруг Бахмута, на Бердянском и Мариупольском направлениях
20:53
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Во время войны невозможно провести выборы, которые признает мир, - Княжицкий
20:47
В Таиланде произошел взрыв на складе фейерверков: 9 человек погибли, по меньшей мере, 115 раненых
20:35
В Казани бурлит ураган: сносит крыши, деревья и опоры ЛЭП
20:04
Обновлено
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
20:01
OPINION
О моральной дилемме на перепутье выбора
19:48
Эксклюзив
Глен Грант
Самое главное для Украины – образовать пробел в обороне РФ, – британский полковник Грант
19:26
Эксклюзив
Суровикина может когда-нибудь и выпустят из тюрьмы, а вот Гиркина прибьют, - Пионтковский
19:14
Россияне похищают украинских детей, чтобы уничтожить следующее поколение защитников Украины - посол Британии
19:06
Эксклюзив
Если вагнеровцы собираются идти в Жешув, то там их ждет сюрприз, - вице-маршалок Сената Республики Польша
19:05
Россияне ударили ракетой по Запорожью: двое погибших, один человек ранен
19:03
В течение суток на ключевых направлениях фронта произошло 24 боевых столкновения, - Генштаб ВСУ
18:53
В Бангладеше произошла стычка между полицией и сторонниками оппозиции, которые требовали отставки премьер-министра
18:01
OPINION
"Диалоги с советами" Винценза: чувствительный микрокосм гуманиста
17:54
Сына президента Колумбии задержали по подозрению в отмывании денег
17:34
Пятый энергоблок на оккупированной ЗАЭС перевели в холодный режим, - МАГАТЭ
17:33
Эксклюзив
Глен Грант
Освобождение Крыма и Донецка изменит политику внутри РФ, - британский полковник Грант
17:33
Курс валют на 29 июля: цены на доллар, евро, злотый
17:20
Эксклюзив
Авиационный эксперт объяснил сегодняшние риски для гражданского авиасообщения с аэродромов, которые находятся вблизи западных границ Украины
16:55
Microsoft
Еврокомиссия начала расследование работы Microsoft
16:46
27 пророссийских граждан ФРГ могут участвовать в боевых действиях в Украине, - СМИ
16:35
Эксклюзив
После мятежа Пригожина в России установилось двоевластие, которое может привести к мафиозной войне, - Пионтковский
16:25
Threads
Число пользователей Threads уменьшилось более чем вдвое
16:16
Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло, - Зеленский
16:08
Обзор
"Оппенгеймер": тот, кто не выбросил ядерное яблоко
16:01
OPINION
Пребывание за рубежом почти 3 млн украинок может стоить десятину довоенного ВВП
16:00
Интервью
Лешек Бальцерович: о важности реформ, престиже и послевоенной Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV