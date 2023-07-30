Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет", - заявил он.

Однако по данным экстренных служб, из-за атаки беспилотников пострадал один человек - охранник башни "Око-2"

Российское издание ТАСС отмечает , что в здании "IQ-квартал", расположенном в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв. Кроме этого, в силовых структурах РФ также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые, вероятно, участвовали в атаке на столицу.





В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекление на пятом и шестом этажах. Из построек комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей. Также в башне "Око-2" было выбито стекло с первого по четвертый этажи;

В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты. Кроме этого, из-за инцидента закрывался столичный аэропорт Внуково на вылеты и прилеты. Позже работа аэропорта была возобновлена .

В соцсетях распространяют кадры с момента атаки.

Реакция российского минобороны

По словам министерства обороны РФ, к утру 30 июля была якобы пресечена попытка атаки "киевского режима" беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва.

Там заявляют , что один украинский БПЛА вроде бы уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.

А еще два дрона были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы" и, потеряв управление, упали на территории комплекса нежилых построек Москва-Сити.

Атаки дронов на Москву.

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорили о повреждении здания возле министерства обороны РФ и бизнес-центра.

Так, тг-канал "Mash" сообщил , что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника. Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Впоследствии "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы заявило , что осколки беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Движение по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области было перекрыто, сообщил дептранс. Прекратили движение и по проспекту Лихачева.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что в городе якобы зафиксировали удары двух БПЛА. Позже в минобороны России сказали, что им якобы удалось пресечь попытку атаки украинских дронов. По его словам, утром 24 июля "в результате прекращенной террористической атаки киевского режима пострадавших нет".

Впоследствии спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сказал , что атака дронов по центру Москвы стала следствием войны, которую развязала Россия, и которую она сама может остановить в любой момент.

Кроме этого, московские власти жаловались , что в ночь с 27 на 28 июля столицу РФ атаковал БПЛА. А российское минобороны обвиняло в этом Украину. По их словам, средствами ПВО якобы уничтожены БПЛА, а пострадавших и разрушений якобы не было.