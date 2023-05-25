В центре Москвы произошел пожар в здании минобороны России
Пожар произошел в здании Министерства обороны России в центре Москвы на одном из балконов
Об этом российским пропагандистам сообщили в экстренных службах.
"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", – сказал собеседник агентства ТАСС. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.
Впоследствии в МЧС РФ сообщили, что у здания Минобороны не было пожара.
"Не может быть такого, что там что-то горело. Сейчас выехали на место, возгорание не обнаружено", - заявили сотрудники ведомства.
При этом государственные СМИ дают две разные версии происшествия – пожар на балконе и задымление от запуска генератора.
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