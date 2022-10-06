В центре Москвы мужчина поджег два автомобиля, выкрикивая антивоенные лозунги, - росСМИ

Об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы.

"В Москва-Сити взорвались два автомобиля. Машины стояли у башен "Федерация", недалеко друг от друга. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия видели бегущего с канистрами человека", - первым о событии сообщил телеграмм-канал Baza .

Впоследствии издание добавило, что по сообщению очевидцев рядом со взорванными машинами мужчина выкрикивал антивоенные лозунги.

По предварительной версии, в руках у него были бутылки с зажигательной смесью. Эту информацию сейчас проверяют.

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС Москвы добавило, что пожар быстро потушили.

Позже Baza сообщила, что злоумышленник задержан.

Отметим, что небоскребы "Федерация" расположены в самом центре столицы России – Москва-сити. Это самые высокие здания Европы.

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