В центре Москвы мужчина поджег два автомобиля, выкрикивая антивоенные лозунги, - росСМИ
Автомобили вспыхнули в самом центре Москвы возле знаменитых небоскребов – очевидцы видели мужчину с канистрами, выкрикивавшего антивоенные лозунги
Об этом пишут российские СМИ и телеграм-каналы.
"В Москва-Сити взорвались два автомобиля. Машины стояли у башен "Федерация", недалеко друг от друга. По словам очевидцев, рядом с местом происшествия видели бегущего с канистрами человека", - первым о событии сообщил телеграмм-канал Baza .
Впоследствии издание добавило, что по сообщению очевидцев рядом со взорванными машинами мужчина выкрикивал антивоенные лозунги.
По предварительной версии, в руках у него были бутылки с зажигательной смесью. Эту информацию сейчас проверяют.
Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС Москвы добавило, что пожар быстро потушили.
Позже Baza сообщила, что злоумышленник задержан.
Отметим, что небоскребы "Федерация" расположены в самом центре столицы России – Москва-сити. Это самые высокие здания Европы.
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