В центре Москвы горит склад площадью около 2 тыс. м
Российские СМИ сообщают о возгораниях в центре Москвы, возле Комсомольской площади также известной как Площадь трех вокзалов. Масштаб пожара оценивается в 2 тысячи квадратных метров
Об этом сообщает российское государственное информационное агентство РИА новости и ряд новостных каналов в телеграм.
Экстренные службы Москвы сообщили, что площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тыс.кв.м.
Телеграм-канал "112" пишет, что в здании складского помещения, где и произошло возгорание, обрушилась лестница. Там были люди, их судьба неизвестна.
Также, предварительно, рухнули межэтажные перекрытия площадью 500 квадратных метров.
К тушению пожара готовят авиацию. Уже привлечен пожарный поезд.
- Напомним, 19 ноября в России на Сахалине произошел взрыв, после чего обрушился жилой дом, есть 3 погибших и 9 раненых.
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