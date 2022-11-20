В центре Москвы горит склад площадью около 2 тыс. м

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство РИА новости и ряд новостных каналов в телеграм.

Экстренные службы Москвы сообщили, что площадь пожара в районе Комсомольской площади в центре Москвы достигла 1,9 тыс.кв.м.

Телеграм-канал "112" пишет, что в здании складского помещения, где и произошло возгорание, обрушилась лестница. Там были люди, их судьба неизвестна.

Также, предварительно, рухнули межэтажные перекрытия площадью 500 квадратных метров.

К тушению пожара готовят авиацию. Уже привлечен пожарный поезд.

Напомним, 19 ноября в России на Сахалине произошел взрыв, после чего обрушился жилой дом, есть 3 погибших и 9 раненых.

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