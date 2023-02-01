В центре Мелитополя прогремели мощные взрывы, - мэр Федоров
Вечером 1 февраля в центральной части временно оккупированного города Мелитополь раздались мощные взрывы
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе громко! Только что в центральной части города прогремели мощные взрывы", - написал мэр.
Сообщается, что детали выясняются.
Эту информацию подтвердили и в оккупационной администрации.
Утром 1 февраля мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил, что во временно оккупированном городе горела военная база захватчиков.
- Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что в Мелитополе россияне создали группы по выявлению нелояльных жителей: оккупанты продолжают искать членов украинского подполья и всех тех, кто может быть с ними связан.
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