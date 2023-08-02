В центре Мелитополя прогремел взрыв
Вечером среды, 2 августа, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Взрыв прогремел в центре города.
"Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города. Выясняем подробности вечерней суеты", - говорится в сообщении.
- Временно оккупированный Мелитополь остается важным транспортным узлом для российских захватчиков. 22 июля мэр Федоров сообщил, что террористы ночью перегоняют тяжелую военную технику через Мелитополь.
- Вечером 31 июля во временно оккупированном поселке Михайловка вблизи Мелитополя Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как оказалось, оккупанты взорвались на собственных минах.
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