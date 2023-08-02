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В центре Мелитополя прогремел взрыв

2 августа, 2023 среда
22:18
Война с Россией

Вечером среды, 2 августа, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Взрыв прогремел в центре города.

"Оккупантам в Мелитополе тревожно. Жалуются, что взорвалось в центре города. Выясняем подробности вечерней суеты", - говорится в сообщении.

  • Временно оккупированный Мелитополь остается важным транспортным узлом для российских захватчиков. 22 июля мэр Федоров сообщил, что террористы ночью перегоняют тяжелую военную технику через Мелитополь.
  • Вечером 31 июля во временно оккупированном поселке Михайловка вблизи Мелитополя Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как оказалось, оккупанты взорвались на собственных минах.
Украина
Россия
Мелитополь
російська армія
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
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