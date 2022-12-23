Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"В центре Мелитополя вблизи парка Горького была подорвана машина Renault Duster, которая была захвачена у офицера патрульной полиции одном из поселков громады Мелитополя. Предварительно, на авто передвигался коллаборант, сотрудничавший с полицией врага", - рассказал во время брифинга в Медиацентре Федоров.

Мэр сообщил, что уже знает имя коллаборанта, однако не распространяет эту информацию.

"В настоящее время он руководил одним из подразделений районного отделения полиции, организованного оккупантами на территории временно захваченного Мелитополя и района", - сказал городской голова.

Федоров подчеркнул, что вся Украина видит постепенное уничтожение коллаборантов, предавших наше государство.

"Горит, пылает автомобиль предателей на центральном проспекте Мелитополя. А у других рашистских муртадов "подгорает" от страха оказаться следующим", - добавил мэр.

Коллаборант Владимир Рогов в телеграме подтверждает эту информацию и уточняет, что подрыв автомобиля произошел предварительно в 12:13. В результате пострадали два человека.

Также распространил видео офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

9 декабря мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет следить за местными гауляйтерами.

10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.

13 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв .

Также Олег Буряк, глава Запорожской районной военной администрации, отметил, что произошедший 12 декабря подрыв моста под Мелитополем нарушает вражескую логистику из Ростова.

15 декабря городской голова Иван Федоров сообщал , что россияне не выпускают из Мелитополя мужчин, не освобожденных от армии, и усложняют горожанам выезд через Крым.

18 декабря стало известно, что российские военные расставляют бетонные конусы в центре пока оккупированного Мелитополя.

19 декабря в эфире Еспресо Иван Федоров, городской голова Мелитополя, отметил , что оккупанты делают из города такую крепость, которую будто бы собираются удерживать до конца.

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