Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В центре Мелитополя подорван автомобиль коллаборанта, два человека пострадали

В центре Мелитополя подорван автомобиль коллаборанта, два человека пострадали

23 декабря, 2022 пятница
12:29
война с Россией

Днем 23 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области подорвали автомобиль российского коллаборанта, работавшего в "полиции", два человека пострадали

Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"В центре Мелитополя вблизи парка Горького была подорвана машина Renault Duster, которая была захвачена у офицера патрульной полиции одном из поселков громады Мелитополя. Предварительно, на авто передвигался коллаборант, сотрудничавший с полицией врага", - рассказал во время брифинга в Медиацентре Федоров.

Мэр сообщил, что уже знает имя коллаборанта, однако не распространяет эту информацию.

"В настоящее время он руководил одним из подразделений районного отделения полиции, организованного оккупантами на территории временно захваченного Мелитополя и района", - сказал городской голова.

Федоров подчеркнул, что вся Украина видит постепенное уничтожение коллаборантов, предавших наше государство.

"Горит, пылает автомобиль предателей на центральном проспекте Мелитополя. А у других рашистских муртадов "подгорает" от страха оказаться следующим", - добавил мэр.

Коллаборант Владимир Рогов в телеграме подтверждает эту информацию и уточняет, что подрыв автомобиля произошел предварительно в 12:13. В результате пострадали два человека.

Также распространил видео офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

  • 9 декабря мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет следить за местными гауляйтерами.
  • 10 декабря украинские защитники нанесли точный удар по оккупационным войскам в Мелитополе.
  • 13 декабря в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв .
  • Также Олег Буряк, глава Запорожской районной военной администрации, отметил, что произошедший 12 декабря подрыв моста под Мелитополем нарушает вражескую логистику из Ростова.
  • 15 декабря городской голова Иван Федоров сообщал , что россияне не выпускают из Мелитополя мужчин, не освобожденных от армии, и усложняют горожанам выезд через Крым.
  • 18 декабря стало известно, что российские военные расставляют бетонные конусы в центре пока оккупированного Мелитополя.
  • 19 декабря в эфире Еспресо Иван Федоров, городской голова Мелитополя, отметил , что оккупанты делают из города такую крепость, которую будто бы собираются удерживать до конца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
коллаборанти
Читайте также:
Зеленський в конгресі США
22 декабря, 2022 четверг
"Терпение Ирана ограничено": Тегеран пригрозил Зеленскому "судьбой некоторых лидеров" за обвинение в терроризме
путін
20 декабря, 2022 вторник
Для Путина 30 декабря будет символической точкой нового отсчета, потому что в этот день был создан СССР, - политолог Шлинчак
Лукашенко
22 декабря, 2022 четверг
Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть"
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
23 декабря
14:09
OPINION
В следующем году 99% компаний Европейской Бизнес Ассоциации будут работать на рынке Украины
14:02
Еврокомиссия перечислила Украине 66 млн евро на восстановление разрушенных школ
13:57
Россияне развернули скрытую мобилизацию во временно оккупированном Крыму
13:55
Создал сеть ломбардов и перечислил в "бюджет "ДНР" более 10 млн грн: злоумышленника подозревают в финансировании терроризма
13:51
Геннадий Труханов
НАБУ допрашивает Труханова, - СМИ
13:50
В Киеве увеличили количество пунктов обогрева: теперь их 532
13:37
Эксклюзив
Путин свято верит в долгое терпение российского народа, - военный эксперт Ежак
13:32
Обновлено
Утром оккупанты ударили по жилым домам и критической инфраструктуре Херсона: два человека погибли
13:25
Компания IBM перевела на украинский язык самые популярные курсы SkillsBuild
13:23
Нидерланды планируют предоставить Украине 2,5 млрд евро помощи, - Зеленский
13:23
Иран увеличит поставки оружия в РФ, - глава разведки Моссад
13:17
Эксклюзив
Три сценария мира для Украины. Битва за Крым решит судьбу войны
13:13
В Кремле верят, что достигли значительного прогресса "демилитаризации" Украины
12:58
Талибан
В столице Пакистана впервые за восемь лет взорвался террорист-смертник
12:53
Маск не будет продавать акции Tesla в течение двух следующих лет
12:42
К конкурсу на должность директора НАБУ допустили 74 кандидата
12:42
В Сочельник, 24 декабря, в западных, северных областях, на Виннитчине и Одесчине будет дождь: прогноз погоды от Наталки Диденко
12:28
"Россия надеется заморозить войну", – Столтенберг
12:02
OPINION
Вхождение Ирана в антиукраинскую коалицию может закончиться для него катастрофой
11:59
В ОП призвали не верить разговорам о нападении из Беларуси в стиле "мой знакомый военный сказал"
11:54
России нужно будет до 30 лет, чтобы восстановиться после войны с Украиной, – The Times
11:49
За минувшие сутки армия РФ убила пятерых мирных жителей Украины, еще 18 – пострадали
11:44
В знак солидарности: Мелони призвала итальянцев выключать газ и свет на час в день
11:38
Ким Чен Ын
Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в сторону своих восточных вод
11:31
Зеленский вернулся в Киев
11:19
Дефицит мощности в энергосистеме несколько уменьшился, но аварийные отключения все еще возможны, - Укрэнерго
11:17
Нужно ли отключать от розеток приборы при отключении света: в ГСЧС ответили
11:15
Эксклюзив
Из-за работы генераторов использование горючего в Украине увеличится на 10%, - директор группы компаний PRIME Леушкин
11:10
Зимняя форма, средства защиты, дроны: Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине
10:59
Эксклюзив
Судебный контроль: сорвет ли пророссийская судебная мафия ключевую реформу в Украине?
10:50
Учения украинских военных на ЗРК Patriot начнутся "очень скоро" и будут продолжаться "несколько месяцев", - CNN
10:46
Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за скоплений на польской границе
10:36
В Беларусь прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Тор-М2К из России
10:30
В Киеве вблизи Оболонской набережной открыли новый McDonald&#39;s
10:24
Актуальный курс валют на 23 декабря: цена доллара и евро
10:20
Служба безопасности задержала коллаборанта, наведшего ракетный удар по школе и больнице Лимана
10:07
OPINION
Война стала похожа на боксерский поединок в ринге, четко ограниченном канатами – границами Украины
10:00
Несмотря на аварийные отключения электроэнергии – тепло и вода в Киеве подаются в штатном режиме
09:29
Россияне попали в здание райбольницы на приграничные Харьковщины, ранены четыре работника и мирный житель
09:26
В Киевской области снова действуют экстренные отключения света
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV