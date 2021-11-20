В центре Львова под колесами маршрутки погибла женщина
В центре Львова под колесами маршрутного автобуса погибла женщина, другую пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает "Еспресо.Запад".
Сегодня, 20 ноября, около 6 часов утра, 47-летний водитель маршрутного такси №138, поворачивая с улицы Дорошенко на проспект Свободы, наехал на двух львовянок 48 и 67 лет, двигавшихся по пешеходному переходу. После столкновения водитель не остановил автобус, а уехал с места аварии.
Правоохранители рассказывают, что одну женщину отбросило на проезжую часть дороги. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована. Вскоре патрульные обнаружили маршрутку на конечной остановке на улице Джорджа Вашингтона. Неподалеку нашли тело второй женщины, 48-летней львовянки. Ее автобус протащил с места ДТП. Известно, что она во время наезда зацепилась за кузов.
"При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили характерные повреждения переднего бампера. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
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