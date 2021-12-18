В центре Киева в ресторане произошел пожар

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



По предварительным данным, возгорание произошло в вытяжке. Персонал вызвал пожарных и оперативно вывел посетителей из ресторана.



По информации, по состоянию на данный момент, пострадавших нет. В настоящее время спасатели занимаются проливкой и разборкой тлеющих конструкций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb