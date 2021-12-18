В центре Киева в ресторане произошел пожар
В центре Киева, на улице архитектора Городецкого 4б, произошло возгорание в ресторане "Ватра".
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, возгорание произошло в вытяжке. Персонал вызвал пожарных и оперативно вывел посетителей из ресторана.
По информации, по состоянию на данный момент, пострадавших нет. В настоящее время спасатели занимаются проливкой и разборкой тлеющих конструкций.
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