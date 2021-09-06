В центре Киева случилось ДТП с опрокидыванием

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



Произошло столкновение Skoda Fabia с автомобилем Skoda Rapid, последний перевернулся на крышу.



По предварительным данным люди серьезно не пострадали. На месте работали полицейские.

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