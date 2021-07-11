В центре Киева схватили молодого человека, который вырывал мобилки у прохожих
Полицейские задержали несовершеннолетнего, который ограбил двух прохожих в центре столицы. Парень отобрал у них мобильные телефоны, но пострадавшие успели запомнить его приметы и передать их правоохранительным органам
Во время отработки территории полицейские разыскали нападавшего, а следователи впоследствии объявили ему о подозрении в совершении двух преступлений. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы, передает Еспресо.TV .
Началось же с того, что в Нацполицию обратился гражданин другого государства и сообщил, что на улице Михайловской неизвестный вырвал из его рук мобильный телефон и скрылся. Через несколько минут на место прибыла следственно-оперативная группа.
Как рассказал заместитель начальника отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Александр Скопенко, правоохранители опросили потерпевшего и он им сообщил приметы нападавшего:
"Мы выяснили, что к прохожему подошел парень и начал с ним разговаривать, а потом требовать телефон. Услышав отказ, вырвал из рук гаджет и скрылся. Однако во время отработки полученной информации к нам поступило сообщение о совершении аналогичного преступления в районе Майдана Независимости. По приметам, которые совпадали с теми, что дал предыдущий потерпевший, мы поняли, что нападения совершил один злоумышленник, место нахождения которого впоследствии установили ".
Грабителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это ранее не судимый местный житель, 2004 года рождения. Во время поверхностного осмотра правоохранители изъяли у него два мобильных телефона, которые узнали пострадавшие.
По данному факту возбуждено уголовное производство по частям первой и второй статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева несовершеннолетнему сообщили о подозрении в совершении преступлений, за которые предусмотрено до шести лет лишения свободы.
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