В центре Киева сгорел Mersedes

Об этом РБК-Украина сообщили в "Нафтогазе".

"Около 17:20 на улице Богдана Хмельницкого произошло возгорание частного автомобиля, который двигался мимо здания "Нафтогаза". Сотрудники компании оперативно вызвали ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. Большей информации не имеем, так как автомобиль не принадлежит " Нафтогазу " или сотрудникам компании , - сообщили в корпорации и попросили за комментариями обращаться в спасательную службу.

В ГСЧС опубликовали пресс-релиз о событии. В нем подтверждается информация о возгорании легкового автомобиля на улице Богдана Хмельницкого.

Легковой автомобиль Mersedes загорелся во время движения.

Возгорание ликвидировали в течение пяти минут. Для его тушения были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Видео с места, где вспыхнул Mercedes, опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный Kyiv Operative".