В центре Киева сгорел Mersedes
В среду, 30 июня, в Киеве напротив здания Нафтогаза загорелся автомобиль
Об этом РБК-Украина сообщили в "Нафтогазе".
"Около 17:20 на улице Богдана Хмельницкого произошло возгорание частного автомобиля, который двигался мимо здания "Нафтогаза". Сотрудники компании оперативно вызвали ГСЧС, которые ликвидировали возгорание. Большей информации не имеем, так как автомобиль не принадлежит " Нафтогазу " или сотрудникам компании , - сообщили в корпорации и попросили за комментариями обращаться в спасательную службу.
В ГСЧС опубликовали пресс-релиз о событии. В нем подтверждается информация о возгорании легкового автомобиля на улице Богдана Хмельницкого.
Легковой автомобиль Mersedes загорелся во время движения.
Возгорание ликвидировали в течение пяти минут. Для его тушения были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Видео с места, где вспыхнул Mercedes, опубликовал Telegram канал "Киев Оперативный Kyiv Operative".
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