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В центре Киева произошла стрельба: госпитализированы два человека, 14 человек задержаны

2 февраля, 2022 среда
16:55
Общество

В среду, 2 февраля, в Шевченковском районе Киева по улице Владимирской произошел конфликт между активистами и охранной фирмой, во время которого произошла стрельба. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщают Вартови.Еспресо и полиция Киева.

"Сегодня, 2 февраля, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финансового учреждения по улице Владимирской. На место немедленно прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа", - сообщила полиция.

Предварительно установлено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу.

В полиции подчеркнули, что во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал.

14 человек доставили в отделение полиции. В настоящее время с ними общаются следователи. Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Вартови.Еспресо, в ходе конфликта пострадал ветеран войны и журналист Алексей Середюк. Его госпитализировали.







Кроме того, во дворе изрезали колеса автомобиля Renault.





По предварительной информации, по адресу, где произошел конфликт, находится обменник криптовалюты. Там, по словам активистов, проводят незаконные транзакции, в частности, происходит финансирование "ЛДНР" и наркотрафик.



Детали конфликта выясняют правоохранители.



Также в сети появилось видео с места конфликта.

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Вартові.Еспресо
Киев
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