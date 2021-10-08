В центре Киева произошел пожар: к тушению привлекали 8 единиц техники ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"8 октября в 5:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Дмитриевской, 23 в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что по прибытию на место было установлено, что горит одноэтажное недействующая здание на ориентировочной площади 400 кв. м.

Так, в 6:13 пожар был локализован и в 7:13 - ликвидирован.

На месте инцидента работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливать следствие.



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