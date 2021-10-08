В центре Киева произошел пожар: к тушению привлекали 8 единиц техники ГСЧС
В Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в недействующей здания
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
"8 октября в 5:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Дмитриевской, 23 в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что по прибытию на место было установлено, что горит одноэтажное недействующая здание на ориентировочной площади 400 кв. м.
Так, в 6:13 пожар был локализован и в 7:13 - ликвидирован.
На месте инцидента работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливать следствие.
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