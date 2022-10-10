Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", – отметил он.

Ранним утром 10 октября несколько взрывов слышали жители Киева и области.

"Прилеты в столице. Много дыма", - написал журналист Андрей Цаплиенко.



Также, по его словам, ПВО сбило враждебный объект в Киевской области.

СМИ пишут, что одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели. Это пишет и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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