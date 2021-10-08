В центре Киева полиция с потасовкой отобрала баннер у активистов, которые требовали ввести санкции СНБО против Коломойского
В пятницу, 8 октября, в Киеве на Майдане Независимости сотрудники полиции с потасовкой отобрали баннер у активистов, которые требовали применить против олигарха Игоря Коломойского санкции СНБО
Об этом сообщает в Facebook партия "Демократический Топор".
"Сегодня на наших активистов напала полиция. Из-за баннера о Игоре Коломойском. Молча. Не представились. Не показали документы", - говорится в сообщении.
В "Демсокире" пояснили, что баннер содержал призыв наложить санкции СНБО на Игоря Коломойского.
"Как только наши активисты начали разворачивать плакат, чтобы повесить его на мост, анонимные полицейские мигом на них набросились и начали отбирать полотно. Несколько человек повалили на землю. Досталось Владиславу Гребельнику, активисту Киевской организации Демократической Топоры. А к Петру Кияну, мужу Юлии Кузьменко (да, той самой, которую держали в СИЗО по сфабрикованному делу) начали применять силу. На него полицейские напали со спины ", - рассказали в партии.
После инцидента активисты вызвали следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать событие.
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