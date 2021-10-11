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В центре Киева почти на неделю перекроют одну из улиц

11 октября, 2021 понедельник
20:31
Общество Владимирская

С 11 октября с 21:00 и до 00:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде

Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции Украины.

"С 21:00 11 октября до 24: 00 часов 17 октября будут перекрыто движение на Владимирском проезде - от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на Владимирском проезде перекроют из-за проведения мероприятий на Михайловской площади.

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полиция
Киев
движение транспорта
новости Киева
Владимирский спуск
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