В центре Киева перекрыли ряд улиц через крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси
Во вторник, 27 июля, в связи с проведением крестного хода, посвященного 1033-летию Крещения Киевской Руси, в Киеве перекрывают движение транспорта рядом улиц
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Правоохранители заменят на усиленное дежурство улиц столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", - отметили в полиции.
С 6:00 в Киеве перекрыто движение по таким улицам:
- ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
- ул. Михайловская (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирская во Владимирский проезда)
- ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади)
- Владимирский спуск (от Европейской площади до Почтовой площади)
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади);
- Парковая дорога (от ул. Михаила Грушевского в аллее Герои Крут).
С 14:00 будет перекрыто движение по таким улицам:
- ул. Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской)
- ул. Ивана Мазепы (от ул. Московская до площади Славы)
- ул. Лаврская (от площади Славы до ул. Цитадельной)
- аллея Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
- Днепровский спуск (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
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