В центре Киева перекрыли ряд улиц через крестный ход по случаю годовщины крещения Киевской Руси

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Правоохранители заменят на усиленное дежурство улиц столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", - отметили в полиции.



С 6:00 в Киеве перекрыто движение по таким улицам:

ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади);

ул. Михайловская (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская)

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирская во Владимирский проезда)

ул. Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской площади)

Владимирский спуск (от Европейской площади до Почтовой площади)

ул. Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской площади);

Парковая дорога (от ул. Михаила Грушевского в аллее Герои Крут).