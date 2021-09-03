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В центре Киева ограничат движение транспорта 4 сентября

3 сентября, 2021 пятница
15:44
Общество

В Киеве вечером 4 сентября состоится массовое спортивное соревнование, поэтому будут перекрыты центральные улицы

Об этом сообщает КГГА.

"Вечером 4 сентября в центре столицы ограничат движение транспорта по маршрутам соревнований "Uklon Ночной забег", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах:

  • Петра Сагайдачного;
  • Набережно-Крещатицкая;
  • Гаванский мост (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской)
  • Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного)
  • шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)
  • Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому проезду.

Главное событие состоится на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улице Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).

Соревнования пройдут по таким маршрутам:

  • Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Петра Сагайдачного, 25 - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
  • Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - заезд с Набережного шоссе на Днепровский спуск - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
  • Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская остановка общественного транспорта "Мостовой переход" - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1;
  • Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - Владимирский спуск - Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1.

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Киев
движение транспорта
новости Киева
Контрактовая площадь
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