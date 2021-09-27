В центре Киева ограничат движение транспорта 2-3 октября: список улиц

Об этом передает КГГА .

"2-3 октября в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие " Киев Новая почта полумарафон 2021 / Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021 ", по маршруту которого предусмотрено ограничение транспортного движения", - говорится в сообщении.

Так, движение перекроют 2 октября с 09:00 до 20:00 по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с улицей Прорезной).

В свою очередь 3 октября с 06:30 до 16:00 движение ограничат по маршруту:

улица Крещатик, 36 - улица Крещатик (от перекрестка с улицей Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади) - улица Большая Васильковская (от Бессарабской площади до улицы Жилянской) - улица Саксаганского (от улицы Шота Руставели до проспекта Победы) - проспект Победы (от улицы Саксаганского до улицы Вячеслава Черновола) - улица Жилянская (от улицы Большой Васильковской до улицы Шота Руставели) - улица Шота Руставели - улица Рогнединская - улица Эспланадная (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной) - улица Бассейная (от улицы Эспланадной до улицы Крещатик) - Бессарабская площадь - улица Прорезная (от улицы Крещатик до улицы Пушкинской) - улица Пушкинская (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого) - улица Богдана Хмельницкого (от улицы Пушкинской до улицы Крещатик).

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