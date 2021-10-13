В центре Киева ограничат движение транспорта 14 октября: на улицах будут работать кинологи и взрывотехники

Об этом сообщает Патрульная полиция.

"В связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни) и участках прилегающих улиц.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Так, 14 октября экипажи патрульной полиции усиленно патрулировать улицы, а к обеспечению общественной безопасности привлекут группы быстрого реагирования, полицию диалога, кинологов и взрывотехников. Для надлежащего реагирования на правонарушения ситуационные центры на местах были переведены в усиленный режим.

На усиленный режим переходит и весь личный состав столичной полиции.

"Непосредственно 14 октября перед началом мероприятий работники взрывотехнической и кинологической служб проверят локации. Кроме того, сотрудники полиции диалога будут сопровождать участников акций от начала до их завершения", - заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.



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